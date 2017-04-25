Опознан голос подозреваемого в причастности к крушению Boeing MH17

25 апреля 2017, 08:24
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Экс-сослуживец российского отставника Сергея Дубинского, возможно, причастного к катастрофе MH17, опознал его голос на записях СБУ, пишет "Новая газета". Дубинский называется ключевым свидетелем по делу сбитого Boeing

Опознан голос подозреваемого в причастности к крушению Boeing MH17 | Политика | Дело Увеличить картинку

Сергей Тиунов, бывший сослуживец отставного российского офицера Сергея Дубинского, допустил в интервью "Новой газете", что именно голос Дубинского слышен на переговорах, перехваченных в день катастрофы малайзийского Boeing над Донбассом. Слова Тиунова в понедельник, 24 апреля, публикует сайт российского издания. Дубинского подозревают в транспортировке ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Переговоры велись между руководителем военной разведки самопровозглашенной "ДНР" с позывным "Хмурый", которым, предположительно, является Дубинский, и другим боевиком "ДНР" по прозвищу "Бурят". В материалах Международной следственной группы "Хмурый" фигурирует как ответственный за перемещение "Бука" от российской границы по территории "ДНР".

"Человек, который в записях телефонных разговоров, представленных СБУ, подписан как боевик Хмурый, очень сильно похож голосом на Дубинского", — заявил Тиунов. При этом он высказал мнение, что Дубинский "никогда бы не пошел на уничтожение гражданских людей", если бы в его власти был пуск ракеты и он бы знал, что речь идет о гражданском самолете.

По рассказам Тиунова, он с Дубинским вместе служил в Афганистане в конце 1980-х. После событий Майдана Тиунов руководил общественной организацией "Народная самооборона Запорожской области". По мнению ветерана боевых действий в Афганистане, Дубинский — ключевой свидетель в деле о крушении самолета "Малайзийских авиалиний" над Донбассом в июле 2014 года.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: boeing , рейс mh-17 , авиакатастрофа , война с россией

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Опознан голос подозреваемого в причастности к крушению Boeing MH17 | Политика | Дело
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