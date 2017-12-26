Оппозиция отказалась от участия в конгрессе по Сирии в Сочи

Сирийские повстанцы отказались от участия в "Конгрессе сирийского национального диалога", который президент РФ Владимир Путин предложил провести в Сочи. Это следует из совместного заявления, подписанного почти 40 различными формированиями оппозиции. "Россия — это государство-агрессор, которое совершило военные преступления против сирийцев", — отмечается в документе, обнародованном в понедельник, 25 декабря.

Ранее Россия, Турция и Иран подтвердили свое намерение "провести 29-30 января в Сочи Конгресс национального диалога с участием всех групп сирийского общества". Список участников сочинской встречи пока не согласован.

Идея проведения конгресса впервые была обнародована в конце октября, но вызвала скептическую реакцию ряда представителей сирийской оппозиции. В то время как глава делегации правительства Сирии Башар аль-Джаафари заявил, что встреча в Сочи может заложить основу для диалога между сирийцами, представитель сирийской оппозиции Ахмед Тума усомнился в том, что можно говорить о диалоге, когда правительство в Дамаске "убивает собственный народ".