Опубликован рейтинг богачей мира: разрыв между богатыми и бедными на рекордном уровне

Состояние восьми богатейших людей мира превышает объем средств беднейшей половины населения. Об этом говорится в новом докладе Международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, сообщает Associated Press.

По данным Oxfam, в прошлом году состоянием бедной половины населения в размере более $3,5 млрд обладали 62 богатых человека. Число богатых людей, способных иметь такие средства, уменьшается ежегодно. Например, в 2011 году количество богачей сократилось с 388 до 177 человек.

В 2016 году в собственности уже восьми самых богатых людей планеты оказалось около 400 млрд евро, в то время как 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 млрд евро.

Все миллиардеры из этого списка — мужчины и свое состояние построили преимущественно на новых технологиях. Шестеро из них — американцы: Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон и Майкл Блумберг. Еще в этот список попали мексиканец Карлос Слим и испанец Амансион Ортега.

Билл Гейтс — $75 млрд

Владелец Microsoft начал свой бизнес в середине 1970-х годов. C того времени его считают эталоном среди миллиардеров — ему удалось не только построить бизнес на новых технологиях, но и прослыть филантропом. В 2000 году он ушел с поста генерального директора и постепенно сократил долю в Microsoft до менее чем 3 процента. Свое состояние он пообещал передать в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Амансио Ортега — $67 млрд

В списке самых богатых людей планеты испанец Амансио Ортега единственный, кто не связан с технологиями. Он шьет одежду, известную под маркой Zara. Всего компания Zara Inditex group имеет около 7 тысяч магазинов по всему миру и стоит около $102 млрд. Ортеге в компании принадлежит 59% акций.

Уоррен Баффет — $60,6 млрд

Баффет еще известен под прозвищем "Оракул из Омахи" — он начал инвестировать еще в подростковом возрасте. Сейчас его инвестиционную компанию Berkshire Hathaway оценивают в более, чем $60 млрд. Баффету 86 лет и он известен скромностью своего образа жизни. Свое состояние планирует потратить на благотворительность.

Карлос Слим — $50 млрд

Мексиканский магнат обязан своим состоянием крупной собственности в America Movil, телекоммуникационной многонациональной компании. Он лично владеет около 7 процентов в компании, в то время как его большая семья сохраняет 37-процентную долю. Еще три года назад его считали самым богатым человеком в мире, однако, после избрания Дональда Трампа президентом США, чистая стоимость понизилась на $5 млрд в течение четырех дней.

Джефф Безос — $45,2 млрд

Основатель и генеральный директор Amazon.com изменил индустрию розничной торговли путем популяризации интернет-магазинов. Amazon.com начинался как книжный интернет-магазин. Теперь он продает почти все. Безос в компании владеет 17% акций. Также он является владельцем газеты Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin, которая стремится сделать пространство доступным для туристов и платежеспособных клиентов.

Марк Цукерберг — $44,6 млрд

Он основал Facebook в 2004 году для студентов Гарварда, где учился и он сам. Однако Цукерберг на этом не остановился, а стал развивать сеть. Он сумел сделать Facebook прибыльным, став самым молодым мульмиллиардером. Он и его жена взяли на себя обязательство продать 99 процентов своих активов в Facebook — более 400 миллионов акций — на сумму около $50 млрд и отдать деньги на благотворительность.

Ларри Эллисон — $43,6 млрд

В 1977 году молодой программист Ларри Эллисон создал компанию "Oracle", которая создает программное обеспечение для управления базами данных, и с тех пор стал промышленным стандартом. В "Oracle" его часть составляет 27%, всего компания стоит $160 млрд. Недавно Эллисон обратил внимание на облачные вычисления, в котором данные хранятся и управляются через сеть компьютеров.

Майкл Блумберг — $40 млрд

В 1981 году основал собственную фирму Bloomberg LP, которая собирала, анализировала и продавала информацию о состоянии финансовых рынков. Майкл Блумберг лично разработал компьютерную систему анализа информации для трейдеров, а впоследствии открыл онлайн-службу для торговли акциями. До настоящего времени в основе успеха Bloomberg лежит ощутимое превосходство над конкурентами в использовании компьютерных технологий. Также Блумберг трижды был мэром Нью-Йорка.