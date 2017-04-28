Опубликован список достижений Трампа за первые 100 дней работы

28 апреля 2017, 08:14
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Белый дом опубликовал список достижений президента США Дональда Трампа за первые 100 дней во главе страны

Опубликован список достижений Трампа за первые 100 дней работы | Политика | Дело Увеличить картинку

Справка "100 дней безопасности и защищенности президента Трампа" опубликована на сайте Белого дома. В разделе о сохранении национальной безопасности указывается, что "Трамп смог противостоять странам, которые угрожали национальной безопасности США после многих лет неудачной дипломатии".

Одним из пунктов в списке стала изоляция Сирии и России в ООН. В частности, указывается, что Трамп добился "дальнейшей изоляции Сирии и России в ООН путем успешной дипломатии с главой Китая Си Цзиньпином".

Кроме того, в список достижений Трампа вошло введение санкций против Сирии после химической атаки в Идлибе, а также санкций в отношении Ирана из-за нарушения международного договора об ограничении использования баллистических ракет. Трамп за первые 100 дней повысил расходы на $54 млрд, способствовал изоляции Северной Кореи и предотвращению ядерных испытаний КНДР.

Отмечается, что действия Трампа также "резко сказались" на нелегальной миграции. Так, с января число нелегальных переходов южной границы страны сократилось на 61%. Кроме того, президент подписал распоряжение о начальном финансировании строительства стены на границе Мексики и США.

По материалам: УНИАН
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Теги: дональд трамп , сша

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Опубликован список достижений Трампа за первые 100 дней работы | Политика | Дело
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