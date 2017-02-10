Основателей Mossack Fonseca задержали

10 февраля 2017, 14:08
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Панамские правоохранители обыскали офис Mossack Fonseca, а потом задержали основателей этой компании по делу Petrobras

Основателей Mossack Fonseca задержали | Экономика | Дело Увеличить картинку

В Панаме задержаны основатели компании — регистратора офшоров Mossack Fonseca Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак, сообщает Business Standart .

Ранее СМИ сообщали, что в офисе Mossack Fonseca в столице Панамы прошли обыски по делу бразильской инженерной компании Odebrecht.

Задержание Моссака и Фонсеки, отмечает агентство Efe news, было проведено спустя несколько часов после того, как власти Панамы публично обвинили их в причастности к делу о коррупции в Petrobras.

Напомним, несколько миллионов документов Mossack Fonseca, так называемый "Панамский архив", стали основой для расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией офшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира.

Фигурантами "дела Petrobras" являются крупнейшие бразильские политики, бизнесмены и высокопоставленные госчиновники. Из-за этого коррупционного расследования был объявлен импичмент президенту Бразилии Дилме Русеф.

По материалам: Медуза
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Теги: панама , panamapapers

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Основателей Mossack Fonseca задержали | Экономика | Дело
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