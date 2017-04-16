От взрыва колонны с эвакуированными в Сирии погибло 68 детей

16 апреля 2017, 19:39
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По данным наблюдателей из миссии по правам человека, всего в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибли 126 человек

От взрыва колонны с эвакуированными в Сирии погибло 68 детей | Происшествия | Дело Увеличить картинку

В результате взрыва возле колонны автобусов с эвакуированными близ Алеппо погибли 68 детей.

Об этом 16 апреля сообщает AFP.

По данным наблюдателей из миссии по правам человека, всего в результате взрыва, осуществленного террористом-смертником, погибли 126 человек.

"По меньшей мере 109 из погибших были эвакуированы, остальные были сотрудниками гуманитарных организаций и повстанцами, охранявшими колонну", — отмечается в сообщении.

Эвакуация происходила согласно договоренности между сирийским режимом и повстанцами.

По материалам: Украинская правда
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Теги: сирия , война

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От взрыва колонны с эвакуированными в Сирии погибло 68 детей | Происшествия | Дело
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