Отношение американцев к России ухудшилось до уровня времен холодной войны

Отношение американцев к Российской Федерации ухудшилось до уровня времен холодной войны. Об этом передает The Washington Post со ссылкой на данные исследования, проведенного Чикагским советом по глобальным вопросам.

В опросе приняли участие более тысячи граждан США. Социологи предложили американцам на 100-градусной шкале отметить свое отношение к России. Согласно шкале "0" — холодные и отрицательные чувства, "100" — очень теплые и позитивные, "50" — ни теплые, ни холодные чувства. Средний показатель опроса составил 32 градуса.

Ниже России в этом рейтинге опустилась только КНДР.

Отмечается, что эта оценка стала самой низкой с 1986 года, когда уровень отношения к России среди американцев составил 31 градус.

Напомним, ранее сообщалось, что диалог между США и РФ по ключевым вопросам сотрудничества сохраняется.

