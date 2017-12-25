Папа Римский в рождественском послании попросил мира для Украины

Папа Римский Франциск в своем традиционном послании "К городу и миру" молился за мир для Украины, сообщает издание "Европейская правда".

"Видим Иисуса в детях, которые вместе со своими семьями страдают от насилия, порожденного конфликтом в Украине, и от его серьезных гуманитарных последствий, и молимся за то, чтобы Господь поскорее даровал мир этой дорогой стране", — сказал понтифик, выступая в полдень 25 декабря с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

В своем послании глава католической церкви также призвал прикладывать усилия для достижения мира.

"Сегодня, когда над миром веют ветры войны, а уже неактуальная модель развития и дальше порождает общечеловеческую, общественную и экологическую деградацию, Рождество вновь возвращает нас к знаку Ребенка, приглашает распознать Его в лицах детей", — отметил Папа.

25 декабря католики всего мира празднуют Рождество. С 2017 года католическое Рождество по указу президента стало официальным выходным днем в Украине.