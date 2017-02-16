Параноїдальний страх. Хто міг вбити брата Кім Чен Ина

Убивство 14 лютого 2017 року в Куала-Лумпурі Кім Чон Нама, старшого сина попереднього лідера КНДР Кім Чен Іра, є доволі знаковою подією, адже з великою ймовірністю вона стосується внутрішньополітичного життя найбільш закритої країни світу. Із упевненістю можна вважати, що замах було справді здійснено північнокорейськими спецслужбами, які відомі успішними викраденнями літаків і людей, а також терористичними актами. Тим самим лідер КНДР Кім Чен Ин усунув людину, яка могла б виглядати легітимним очільником держави в очах населення у разі його зміщення від влади через змову еліт. Більше того, на початку XXI століття саме Кім Чон Нам розглядався як неофіційний наступник свого батька.

Насправді ж на початок 2017 року Кім Чон Нам фактично не представляв загрози для Кім Чен Ина, оскільки давно вже не жив в КНДР і тим самим не міг реально впливати на політичне життя там.

Однак його вбивство, якщо ним і правда керували із Пхеньяну, логічно пояснюється непевністю Кім Чен Ина у своєму становищі навіть після 5 років керівництва країною, що межує із фактичною параноєю і страхом. Наслідком цього можна вважати не лише страту Чан Сон Тхека у грудні 2013 року, який приходився молодому Кіму дядьком і допомагав нинішньому лідеру КНДР консолідували владу, але і розправа над близько 15 вищими державними чиновниками у 2015 році. Усього ж із часу приходу до влади Кім Чен Ина було знищено близько 340 північнокорейських високопосадовців. Нещодавно стало відомо, що у січні 2017 міністр державної безпеки генерал Кім Вон Хонг втратив свою посаду, після того як його понизили у званні. Кім Вон Хонг також був одним із тих, хто допомагав Кім Чен Ину консолідувати владу після смерті батька.

Тому для параноїдального лідера КНДР могло вистачити лише того факту, що начебто саме на його зведеного брата Кім Чон Нама робила ставку КНР. Саме через старшого сина Кім Чен Іра Пекін хотів отримати набагато більш передбачуваного і керованого лідера у Пхеньяні. При тому, що у КНДР за Кім Чен Ина і справді дуже натягнуті відносини із КНР. Офіційний Пекін вважає молодого північнокорейського лідера не просто ірраціональним, але і таким, що своїми діями нівелює зусилля КНР щодо спроб ослабити союз Вашингтон — Сеул і тим самим змінити баланс сил у Східній Азії на свою користь.

Як наслідок, після приходу до влади у 2012 році північнокорейські спецслужби отримали наказ знищити Кім Чон Нама, що скоріше за все і було зроблено в аеропорту Куала-Лумпура.