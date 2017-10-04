Парламент Каталонии рассмотрит декларацию независимости 9 октября

04 октября 2017, 13:30
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Издание Catalan News сообщило, что каталонские депутаты рассмотрят проект декларации о независимости региона в следующий понедельник, девятого октября. Сегодня же вечером к народу обратится президент Каталонии Карлес Пучдемон

Парламент Каталонии рассмотрит декларацию независимости 9 октября | Политика | Дело Увеличить картинку

Парламент Каталонии соберется в следующий понедельник, 9 октября, чтобы рассмотреть проект декларации о независимости региона от Испании. Об этом в своем Твиттере сообщило издание Catalan News.

Ранее в интервью BBC, президент Каталонии Карлес Пучдемон отметил, что провозглашение независимости — "дело нескольких дней". Он предположил, что это произойдет "в конце этой недели или в начале следующей". Сегодня в 21:00 по центральноевропейскому времени, Пучдемон должен обратиться по ТВ к народу Каталонии — в это же время вчера выступал король Испании Фелипе.

Напомним, в прошлое воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости региона, признанный ЕС и Мадридом как незаконный. 90% каталонцев проголосовали за создание отдельного от остальной Испании государства в форме республики. В столкновениях с полицией травмы получили 893 человека, 73 из них решили подавать в суд. Вчера в Каталонии прошла забастовка и множественные митинги против жестокости испанской полиции.

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Теги: каталония , испания , парламент , независимость

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Парламент Каталонии рассмотрит декларацию независимости 9 октября | Политика | Дело
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