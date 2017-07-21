Парламент Молдовы принял решение о выводе российских войск из Приднестровья

21 июля 2017, 13:41
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Посредников и наблюдателей в Приднестровье просят немедленно начать переговоры о замене российских "миротворцев" международной гражданской миссией

Парламент Молдовы принял решение о выводе российских войск из Приднестровья | Политика | Дело Увеличить картинку

Заявление о необходимости вывода российских войск из Молдовы принял парламент. Об этом сообщает publika.md.

Данное решение было приурочено к 25-й годовщине подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта.

За проголосовал 61 депутат. Оппозиционеры социалисты покинули зал заседаний, назвав заявление провокацией.

Как говорится в документе, что нахождение российских войск в Приднестровье — это прямое нарушение Конституции и угроза национальной и региональной безопасности.

Посредников и наблюдателей формата 5+2 просят немедленно начать переговоры о замене миротворцев международной гражданской миссией.

"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор)", — сказал спикер паламента Андриан Канду.

СПРАВКА

С 1992 года российские военные проводят "миротворческую" операцию в Приднестровье. Официально в зоне конфликта находятся: 402 российских военнослужащих, 492 местных (приднестровских), 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Раздел: >
Теги: молдова , приднестровье

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Парламент Молдовы принял решение о выводе российских войск из Приднестровья | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Siemens заявил о незаконном перемещении всех "таманских" турбин в Крым Siemens заявил о незаконном перемещении всех "таманских" турбин в Крым Названы худшие для пенсионеров страны мира Названы худшие для пенсионеров страны мира Сколько украинцев хотят получить вид на жительство в Польше Сколько украинцев хотят получить вид на жительство в Польше
Все новости
Комментируемые
1 В Великобритании впервые осудили за войну в Донбассе 2 Арабские страны требуют отобрать у Катара право проводить чемпионат мира по футболу 3 МИД Австралии призывает судить виновников катастрофы Boeing МН17 заочно 4 Россияне стали больше бояться — соцопрос 5 Россия и Китай проведут совместные военные учения
Все новости
Видео
 ОМКФ. Мастера украинского кино в Национальном конкурсе: "Уровень черного", "Главная роль", "Припутни"
Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине
Все видео
Фото
ОМКФ. Мастера украинского кино в Национальном конкурсе: "Уровень черного", "Главная роль", "Припутни"
ОМКФ. Мастера украинского кино в Национальном конкурсе: "Уровень черного", "Главная роль", "Припутни"
Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине
Владелец "Киевстара" запускает новый бесплатный мессенджер в Украине
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.