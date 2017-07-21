Парламент Молдовы принял решение о выводе российских войск из Приднестровья

Заявление о необходимости вывода российских войск из Молдовы принял парламент. Об этом сообщает publika.md.

Данное решение было приурочено к 25-й годовщине подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта.

За проголосовал 61 депутат. Оппозиционеры социалисты покинули зал заседаний, назвав заявление провокацией.

Как говорится в документе, что нахождение российских войск в Приднестровье — это прямое нарушение Конституции и угроза национальной и региональной безопасности.

Посредников и наблюдателей формата 5+2 просят немедленно начать переговоры о замене миротворцев международной гражданской миссией.

"Декларация о выводе российский войск с территории страны утверждена голосами 61 депутата. Это политическое решение. Документ вступает в силу с момента утверждения и будет опубликован в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор)", — сказал спикер паламента Андриан Канду.

СПРАВКА

С 1992 года российские военные проводят "миротворческую" операцию в Приднестровье. Официально в зоне конфликта находятся: 402 российских военнослужащих, 492 местных (приднестровских), 355 молдавских, а также 10 военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.