Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа

28 апреля 2017, 08:37
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Минобороны США начало расследование в отношении бывшего советника американского президента Майкла Флинна, который получал выплаты из России

Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа | Политика | Дело Увеличить картинку

Министерство обороны США в четверг, 27 апреля, начало официальное расследование в отношении Майкла Флинна — бывшего советника по безопасности Дональда Трампа. Пентагон проверит, имел ли Флинн разрешение получать деньги от другого государства.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже приветствовал проведение расследования, назвав его оправданным.

В начале апреля в США была обнародована налоговая декларация Флинна, в которой подтверждается, что он получал гонорары за выступления на мероприятиях телеканала Russia Today (RT), который финансируется Кремлем, а также работающей в США дочерней компании разработчика антивирусных программ Kaspersky Lab и другой американской фирмы, связанной с российской грузовой авиакомпанией "Волга-Днепр". В документе не указана сумма гонораров, но позднее сообщалось, что только от телеканала RT Флинн получил 45 тысяч долларов в 2015 году.

Советник Трампа был вынужден уйти в отставку в феврале 2017 года после того, как стало известно о его телефонных контактах с послом РФ в США, на которые он не имел полномочий.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: пентагон , сша , расследования , дональд трамп

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Пентагон расследует российские гонорары экс-советника Трампа | Политика | Дело
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