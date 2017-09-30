Перед референдумом в Каталонии полиция опечатывает участки для голосования

30 сентября 2017, 19:32
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Каталонии полиция уже закрыла 1 300 из 2 300 избирательных участков

Перед референдумом в Каталонии полиция опечатывает участки для голосования | Политика | Дело Увеличить картинку

В Испании полиция опечатала школы Каталонии, в которых планировалось открыть участки для голосования на референдуме о независимости автономной области, сообщает "Радио Свобода".

Отмечено, что в школах ночевали сторонники референдума вместе со своими детьми. Кроме того, в субботу, 30 сентября, полиция провела рейд в центре телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне.

В правительстве Испании заявили, что закрыты уже 1 300 из 2 300 избирательных участков. В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.

Напомним, ранее полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий правительства Каталонии накануне запрещенного референдума о независимости.

Согласно информации издания, Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны собирать электронные голоса.

Высший суд Каталонии вчера, 29 сентября, приказал правительству Каталонии (Женералитат) приостановить использование компьютерных услуг, активизированных для электронного голосования в день референдума.

Раздел: >
Теги: каталония , референдум , испания

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Перед референдумом в Каталонии полиция опечатывает участки для голосования | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Кремль будет ссылаться на Договор о дружбе с Украиной в борьбе против "этноцида" русских Кремль будет ссылаться на Договор о дружбе с Украиной в борьбе против "этноцида" русских ЕС не видит связи между миротворцами на Донбассе и отменой санкций против России ЕС не видит связи между миротворцами на Донбассе и отменой санкций против России В Санкт-Петербурге протестуют против войны России с Украиной В Санкт-Петербурге протестуют против войны России с Украиной
Все новости
Комментируемые
1 США ограничили въезд для граждан 8 стран 1 2 Сегодня немцы решат, останется ли Меркель канцлером 3 Истек срок действия антимиграционного указа Трампа 4 В Санкт-Петербурге протестуют против войны России с Украиной 5 Партия Меркель победила на выборах в Бундестаг
Все новости
Видео
 Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
"Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории
Все видео
Фото
Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
Вышел второй сезон сериала "Оккупированные", где Россия захватывает Норвегию
"Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории
"Оно" стал самым кассовым фильмом ужасов в истории
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.