Перед референдумом в Каталонии полиция опечатывает участки для голосования

В Испании полиция опечатала школы Каталонии, в которых планировалось открыть участки для голосования на референдуме о независимости автономной области, сообщает "Радио Свобода".

Отмечено, что в школах ночевали сторонники референдума вместе со своими детьми. Кроме того, в субботу, 30 сентября, полиция провела рейд в центре телекоммуникаций и информационных технологий в Барселоне.

В правительстве Испании заявили, что закрыты уже 1 300 из 2 300 избирательных участков. В Барселону переброшены дополнительно десятки тысяч полицейских и гражданских гвардейцев.

Напомним, ранее полиция взяла под контроль Центр телекоммуникаций и информационных технологий правительства Каталонии накануне запрещенного референдума о независимости.

Согласно информации издания, Гражданская гвардия Испании вошла в здание телекоммуникационного центра правительства Каталонии, где должны собирать электронные голоса.

Высший суд Каталонии вчера, 29 сентября, приказал правительству Каталонии (Женералитат) приостановить использование компьютерных услуг, активизированных для электронного голосования в день референдума.