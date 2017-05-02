Первый круизный лайнер с гоночной трассой вышел в море

Первый в мире круизный лайнер с собственной гоночной трассой Norwegian Joy, принадлежащий норвежской судоходной компании Norwegian Cruise Lines, спущен на воду и отправился на испытания.

Norwegian Joy ("Норвежское удовольствие") предлагает пассажирам не только двухуровневый трек для картинга на верхней палубе, но и настоящий парк развлечений на борту. На судне есть большой аквапарк, игровые автоматы, интерактивные симуляторы от гоночного автомобиля до истребителя, аттракционы и традиционные игровые консоли.

Также норвежцы оборудуют лайнер многочисленными торговыми галереями с широким ассортиментом товаров, тремя большими казино и парками вдоль палубы.

Наконец для самых взыскательных пассажиров Norwegian Joy предложит 74 люксовых каюты с персональными дворецкими, закрытый внутренний двор с бассейном, отдельную смотровую площадку с панорамным видом и 29 ресторанов на любой вкус. Круизный лайнер достигает 325 метров в длину и 41 метр в ширину, водоизмещение составляет 168 тыс. тонн. На борту судна могут разместиться до 4 200 пассажиров в 2 100 каютах.

Norwegian Joy уже покинул верфь Meyer в Папенбурге (Германия) и после перехода по реке Эмс прибыл в порт Эмсхафена (Нидерланды). После этого лайнер, построенный специально для китайского рынка, отправился на испытания в Северное море, а затем отчалит в Шанхай (КНР), где и будет базироваться.

На гоночной трассе одновременно смогут соревноваться до 10 человек, причем картинг бесплатный лишь для пассажиров люксовых кают, а остальным за него придется платить.