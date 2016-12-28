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План Киссинджера. Геостратегический гамбит?

28 декабря 2016, 11:04
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27 декабря в крупнейшей немецкой газете Build появилась статья "Киссинджер хочет посредничать между США и Россией", сразу вызвавшая большой резонанс. Публикация озвучила далеко идущий план по Украине — по крайней мере потенциальный — своеобразного "геостратегического размена": Россия "гарантирует безопасность востока Украины и постепенно уходит оттуда", а Запад — неофициально закрывает "крымский вопрос".

Алексей Полтораков Алексей Полтораков к.полит.н., Институт украинской политики, Общественный комитет национальной безопасности Украины

План "геостратегического гамбита" (мир на Донбассе в обмен на Крым) внешне выглядит достаточно перспективно, красиво, а в чем-то даже элегантно. Чем, впрочем, и славятся комбинации Г.Киссинджера в стиле "челночной дипломатии". Однако, к сожалению, вряд ли этот гамбит сможет выдержать испытание суровой реальностью той или иной формы "войны всех против всех" (Т.Гоббс), в которую постепенно втягивается нынешняя система международных отношений. Более чем вероятно, что именно это — первопричина такого достаточно серьезного "слива".

В общем, идея "разменять Крым" (на что-то достойное) отнюдь не нова. Еще пару лет назад, сразу после еще не до конца воспринятой Западом аннексии Крыма, вполне серьезно европейскими и российскими контрпартнерами обсуждался вариант "размена". Тогда он касался обмена фактического признания "аншлюсса Крыма" на Калининград. Однако дальнейшее развитие событий, а прежде всего эскалация Россией кризиса на Донбассе, перечеркнули подобные планы. Европа в очередной раз вспомнила и попыталась осознать, чего стоит политика умиротворения агрессора. (Кстати, в силу этих же факторов не сыграл лоббируемый вариант размена "Украина-Сирия") Никто не захотел брать на себя "лавры" и/или бремя Чемберлена, а прежде всего Германия. Пожалуй, именно этим обусловлена публикация плана в немецком издании. Практически нет сомнений, что и сейчас никто из европейского истеблишмента не готов к подобным рискам. Тем более, что диктаторы — крайне непредсказуемые партнеры, все серьезнее теряющие доверие.

Вынесем за скобки личность и потенциал Киссинджера. (Пожалуй, в российском геостратегическом истеблишменте сопоставимой фигурой был лишь академик Е.Примаков, могущий играть с Мэтром "на равных") При всем богатом опыте и значимости данной фигуры, отнюдь не он сегодня "задает тон" внешней политике США. Хотя к его мнению, несомненно, в Вашингтоне серьезно прислушиваются. Однако вполне отдают должное, прежде всего, нынешним геостратегическим раскладам, а особенно — "треугольнику" США-РФ-КНР, в который Европе вписаться все сложнее.

Еще более сложно "вписаться" в производный "многоугольник" Украине, и без того теряющей международно-политическую инициативу из-за не до конца продуманных/просчитанных политико-дипломатических шагов вроде голосования в СБ ООН по израильскому вопросу. Однако нам не следует забывать, что мастерство игры определяется отнюдь не выигрышем с сильными картами — но умением не проиграть с картами слабыми. И ко внешнеполитической игре это относится чуть ли не в первую очередь.

Автор: Алексей Полтораков Алексей
Полтораков
к.полит.н., Институт украинской политики, Общественный комитет национальной безопасности Украины

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: сша, россия, война с россией

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План Киссинджера. Геостратегический гамбит? | Политика | Дело
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