Почему производитель фитнес-браслетов Jawbone, получив $900 млн прекратил существование

11 июля 2017, 20:21
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В начале июля стало известно, что производитель фитнес-браслетов и колонок Jawbone прекратит существование, а ее основатель займется новым стартапом по сбору данных для медицинских учреждений

Почему производитель фитнес-браслетов Jawbone, получив $900 млн прекратил существование | Экономика | Дело Увеличить картинку

О том, что компания Jawbone прекратит существование, сообщило издание The Information. Основатель компании Хусейн Рахман займется новым проектом с похожим названием Jawbone Health Club. Предположительно, его новый стартап будет заниматься сбором данных для медицинских учреждений.

О том, почему компания, у которой было много денег, прекратила существование, выясняла "Медуза".

Производитель фитнес-браслетов и колонок Jawbone не нуждался в деньгах. Инвесторы верили в Jawbone. За время существования компании (она была основана в 1999 году) в нее вложили более $900 млн. В 2014 году незадолго до появления Apple Watch компания Jawbone привлекла $147 млн при оценке всей компании в $3,2 млрд.

У Jawbone было много денег, но она не смогла завоевать рынок. Доля их браслетов в лучшее время едва превышала 5%, в 2015 году упала ниже этого значения, а в 2016-м браслеты перестали входить в десятку самых популярных. Тем не менее, когда обычные венчурные фонды уже перестали верить в Jawbone, в 2015 году в нее инвестировал государственный фонд из Кувейта. Он вложил $165 млн при оценке компании $1,5 млрд.

Jawbone безуспешно пыталась найти покупателя. В 2016 году компания хотела, чтобы ее купили, и вела переговоры о поглощении с Fitbit. Конкуренты не сошлись в цене — Fitbit был не готов платить больше миллиарда долларов, а Jawbone не соглашался на столь "низкую" оценку, поскольку раньше компания привлекала финансирование, исходя из оценок в $1,5-3,2 мдрд.

Как отмечает Reuters, государственные инвестиционные фонды все чаще вкладываются в технологические стартапы, но это не всегда приносит пользу — как и в случае с Jawbone. Кувейт вложился в бесперспективную компанию, которая уже проиграла конкурентам Fitbit, Apple и другим. Как отмечает партнер фонда Canvas Ventures, обычно считается, что если инвесторы вкладываются в компанию, это значит, что она успешна, но в случае госвложений — ситуация обратная. Если в фирму вкладываются не частные инвесторы, а государственные, скорее всего, это рисковый актив.

То, что стартапы прогорают — обычное дело, но такие большие как Jawbone лопаются очень редко. Компания заняла второе место в списке банкротств крупнейших стартапов после Solyndra, которая производила панели для получения солнечной энергии. Компания привлекла более $700 млн от инвесторов и получила государственный займ на $535 млн, но все равно не выдержала конкуренции с китайскими производителями.

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Теги: стартап , инвестиции , фитнес , банкротство

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Почему производитель фитнес-браслетов Jawbone, получив $900 млн прекратил существование | Экономика | Дело
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