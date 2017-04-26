Почти половина россиян выступает за отставку Медведева — опрос

Также сообщается, что доверие к Медведеву в России постепенно снижается с мая 2016 года. В частности, в указанный период времени ему полностью доверяли 14% опрошенных, в апреле 2017 года показатель снизился до 3%. Число "в основном доверявших" россиян за это же время снизилось с 39 до 30%. Увеличилось и количество респондентов, которые "совершенно не доверяют" Медведеву — с 14 до 19% соответственно. Кроме того, приводится динамика роста показателей негативного отношения к российскому премьеру. В частности, количество россиян, которые выражают симпатию Медведеву, за 4 года снизилось с 12 до 8%. С 5 до 9% выросло число опрошенных, выражающих к нему "антипатию", с 2 до 4% — "отвращение".

По мнению российского политолога Степана Гончарова, рейтинг Медведева упал после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), нарастания внутренних экономических проблем и снижения эффекта "посткрымского консенсуса".

Напомним, ранее сообщалось, что в марте рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина упал на 2% и составил 82%.

