Подозреваемый в берлинском теракте застрелен в Милане в ходе стычки с полицией (дополнено)

Дополнено комментарием министра внутренних дел Италии

Миланская полиция застрелила мужчину, которого подозревают в террористической атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как передает La Repubblica, карабинеры подошли к Амри для проверки документов. Он отказался и начал стрелять в стражей закона с криками "Аллах Акбар". Он ранил одного из офицеров полиции в плечо. Перестрелка произошла в ночь на 23 декабря около железнодорожной станции на площади 1 Мая в северном районе Милана Сесто Сан Джованни.

Этот эпизод демонстрирует типичную форму поведения загнанных в угол или окруженных террористов — они предпочитают умереть в бою и стать мучениками, чем сдаться закону.

"Это был самый разыскиваемый человек в Европе, и, конечно, как только он пересек границу нашей страны, мы идентифицировали и нейтрализовали его, — сообщил общественности министр внутренних дел Итали Марко Миннити на специальной пресс-конференции. — Этот эпизод показал, насколько хорошо работают наши силы безопасности".

Ранее сообщалось, что человека, похожего на подозреваемого Аниса Амри, видели в Дании.

Пока непонятно, как Анис Амри сумел ускользнуть из Германии. При нем нашли французский билет на поезд. Скорее всего, он какое-то время провел во Франции, прежде чем вернуться в Италию.