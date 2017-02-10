Подписи за референдум по Украине в Нидерландах могли подделать

10 февраля 2017, 08:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Подписи за референдум в Нидерландах по вопросу ассоциации Украины с ЕС могут оказаться поддельными, поскольку их никто не верифицировал, пишет Reuters

Подписи за референдум по Украине в Нидерландах могли подделать | Политика | Дело Увеличить картинку

Подлинность подписей, собранных для проведения референдума в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, никто не проверял. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Министерство внутренних дел Нидерландов.

Информация из министерства поступила в ответ на запрос канала RTL.

Глава Избирательного совета Нидерландов сообщил Reuters, что списки имен проверили на соответствие фамилий, но подлинность их подписей не проверялась. По его словам, закон страны и не требует такой проверки.

Избирательный совет сообщил также, что советовал правительству использовать его собственную цифровую систему идентификации (DigiD), но правительство этому совету не последовало.

В апреле на референдуме в Нидерландах по вопросу ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС против проголосовали 61%, за — 38,2%. Явка на референдуме составила 32,3% (4,1 млн человек).

Недавно сообщалось, что Сенат Нидерландов рассмотрит соглашение об ассоциации после 15 марта. Премьер-министр Марк Рютте уверен в ратификации соглашения. Кабинет Рютте уже подготовил к рассмотрению законопроект, который должен привести к ратификации, несмотря на результаты референдума.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: референдум , евросоюз , нидерланды

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Подписи за референдум по Украине в Нидерландах могли подделать | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией Какую температуру дома считают нормальной в Европе Какую температуру дома считают нормальной в Европе США повторно рассмотрят законопроект в поддержку Украины США повторно рассмотрят законопроект в поддержку Украины
Все новости
Комментируемые
1 Министр обороны Великобритании обвинил Россию в кибератаках и лжи 2 Россия начала признавать "паспорта" "ДНР" и "ЛНР" 3 Санкции, наложенные на Россию за аннексию Крыма, будут сохранены — постпред США в ООН 4 Коснется ли безвизовый режим жителей оккупированных регионов Грузии 5 О чем говорил в Киеве Фрэнсис Фукуяма
Все новости
Видео
 Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
Все видео
Фото
Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
Сколько зарабатывают юридические компании в Украине
Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
Google и H&M разработали приложение для создания персональной одежды
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.