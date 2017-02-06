Пограничная зона России с Беларусью: без пунктов пропуска и контроля

06 февраля 2017, 17:15
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В Москве заверяют, что не будут вводить пропускные пункты и осуществлять пограничный контроль на границе с Беларусью

Пограничная зона России с Беларусью: без пунктов пропуска и контроля | Политика | Дело Увеличить картинку

Установление пограничной зоны на границе с Беларусью не предусматривает осуществления пограничного контроля и открытия контрольно-пропускных пунктов, заявили в ФСБ.

"Установление пограничной зоны не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, открытия и функционирования пунктов пропуска (мест пересечения) через государственную границу РФ", — уточнили в спецслужбе.

В ФСБ отметили, что пограничная зона установлена для надежной охраны государственной границы и профилактики правонарушений, с которыми борются пограничники: незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу различных ценностей. Эта мера не противоречит нормам международных договоров РФ и Беларуси, заверили в ведомстве.

Напомним, 1 февраля ФСБ России установила режим пограничной зоны на границе с Беларусью в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Неофициально причиной этого шага называли введение Минском безвизового режима для граждан 80 стран.

Позже в МИД Беларуси заявили, что Россия объявила об этом, не предупредив власти республики. Александр Лукашенко в свою очередь обвинил Москву в нарушении межгосударственных соглашений и пообещал "адекватный ответ".

По материалам: Интерфакс
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Теги: беларусь , россия , граница

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Пограничная зона России с Беларусью: без пунктов пропуска и контроля | Политика | Дело
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