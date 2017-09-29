Полиция Испании изъяла 2,5 млн бюллетеней для каталонского референдума

29 сентября 2017, 09:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Полицейские конфисковали в Каталонии 2,5 млн бюллетеней, 4 млн конвертов и 100 урн для голосования накануне референдума о независимости

Полиция Испании изъяла 2,5 млн бюллетеней для каталонского референдума | Политика | Дело Увеличить картинку

Испанская полиция изъяла в четверг, 28 сентября, около 2,5 млн бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Кроме того, были конфискованы порядка 4 млн конвертов.

В тот же день на складе в городе Игуалада полицейские изъяли 100 урн для голосования. Фирма, у которой конфисковали урны, утверждала, что они были приготовлены для выборов в футбольном клубе "Барселона".

Сепаратистские объединения ANC и Omnium призвали жителей Каталонии продемонстрировать свое желание отделиться от Испании, несмотря на намерение Мадрида воспрепятствовать проведению плебисцита. Организации предложили образовать мирные очереди перед избирательными участками, заблокированными полицией.

"Прежде всего, не забывайте, что это не демонстрация, а огромная людская очередь. Картина миллионов людей с бюллетенями в руках произведет огромное впечатление", — написала группа ANC в своем обращении к сторонникам. Ожидается, что власти Испании привлекут 26 тысяч полицейских для предотвращения открытия 2,5 тысяч участков для голосования в Каталонии в воскресенье, 1 октября.

В середине сентября полиция уже изымала несколько миллионов бюллетеней и оборудование для проведения голосования, а также задержала 14 представителей региональной администрации Каталонии. Конституционный суд Испании признал каталонский референдум незаконным, поскольку конституция страны не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства. В то же время каталонские власти намерены провести плебисцит вопреки воле Мадрида.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: испания , референдум , полиция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Полиция Испании изъяла 2,5 млн бюллетеней для каталонского референдума | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Кремль будет ссылаться на Договор о дружбе с Украиной в борьбе против "этноцида" русских Кремль будет ссылаться на Договор о дружбе с Украиной в борьбе против "этноцида" русских ЕС не видит связи между миротворцами на Донбассе и отменой санкций против России ЕС не видит связи между миротворцами на Донбассе и отменой санкций против России В Санкт-Петербурге протестуют против войны России с Украиной В Санкт-Петербурге протестуют против войны России с Украиной
Все новости
Комментируемые
1 США ограничили въезд для граждан 8 стран 1 2 Сегодня немцы решат, останется ли Меркель канцлером 3 Истек срок действия антимиграционного указа Трампа 4 В Санкт-Петербурге протестуют против войны России с Украиной 5 Партия Меркель победила на выборах в Бундестаг
Все новости
Видео
 Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn
Все видео
Фото
Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Смешно и грустно: об украинской комедии "Припутни"
Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn
Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.