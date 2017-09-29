Полиция Испании изъяла 2,5 млн бюллетеней для каталонского референдума

Испанская полиция изъяла в четверг, 28 сентября, около 2,5 млн бюллетеней, предназначенных для голосования на референдуме о независимости Каталонии. Кроме того, были конфискованы порядка 4 млн конвертов.

В тот же день на складе в городе Игуалада полицейские изъяли 100 урн для голосования. Фирма, у которой конфисковали урны, утверждала, что они были приготовлены для выборов в футбольном клубе "Барселона".

Сепаратистские объединения ANC и Omnium призвали жителей Каталонии продемонстрировать свое желание отделиться от Испании, несмотря на намерение Мадрида воспрепятствовать проведению плебисцита. Организации предложили образовать мирные очереди перед избирательными участками, заблокированными полицией.

"Прежде всего, не забывайте, что это не демонстрация, а огромная людская очередь. Картина миллионов людей с бюллетенями в руках произведет огромное впечатление", — написала группа ANC в своем обращении к сторонникам. Ожидается, что власти Испании привлекут 26 тысяч полицейских для предотвращения открытия 2,5 тысяч участков для голосования в Каталонии в воскресенье, 1 октября.

В середине сентября полиция уже изымала несколько миллионов бюллетеней и оборудование для проведения голосования, а также задержала 14 представителей региональной администрации Каталонии. Конституционный суд Испании признал каталонский референдум незаконным, поскольку конституция страны не предусматривает выхода отдельных регионов из состава государства. В то же время каталонские власти намерены провести плебисцит вопреки воле Мадрида.