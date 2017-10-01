Полиция изымает избирательные урны в Каталонии

Полиция Испании начала изымать избирательные урны и бюллетени для голосования на некоторых избирательных участках, где должен проходить референдум о независимости Каталонии, сообщил министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Зойдо. "Полиция и Гражданская гвардия начали исполнять судебное решение. Это первые урны", — заявил он в Twitter.

На некоторых участках полиция пытается блокировать входы в здания.

El Pais сообщает о столкновениях сторонников референдума с полицией.

Также, согласно сообщению, полиция пытается отключить доступ к интернету на избирательных участках. В процессе голосования используют универсальную перепись населения.

Председатель женералитата (исполнительной власти Каталонии) Карлес Пучдемон в воскресенье отдал голос на референдуме о независимости Каталонии от Испании.

Однако, как уточняют местные СМИ, Пучдемон проголосовал не на том избирательном участке, к которому был приписан, а на другом.

Ранее интернет-портал испанской газеты "Вангуардиа" сообщал, что гражданская гвардия Испании препятствует работе участка в городе Жирона, на котором изначально должен был голосовать Пучдемон.

Также власти Каталонии объявили, что каждый желающий принять участие в референдуме о независимости этого региона Испании может проголосовать в воскресенье на любом избирательном участке после предъявления паспорта или электронной идентификационной карточки.

К такой мере власти Каталонии прибегли после того, как силы правопорядка опечатали значительное количество избирательных участков. Однако продолжить голосование можно во многих школах, на охрану которых еще с субботы пришли родители вместе с детьми.

Представитель властей автономного сообщества Каталония Жорди Турул заявил на пресс-конференции: "Мы подтверждаем, что граждане, чьи участки закрыли, будут иметь возможность проголосовать на любом другом избирательном участке".

Он напомнил, что Каталония в связи с подготовкой референдума столкнулась с закрытием более 140 сайтов, почтовой цензурой и арестами. Турул добавил, что комитет экспертов будет поддерживать контакт с международными наблюдателями на референдуме.

Каталонские власти разрешили использовать для голосования бюллетени, распечатанные дома на принтерах, а также позволили не вкладывать их при голосовании в специальные конверты. Это связано с тем, что ранее органам правопорядка удалось изъять около 10 млн подготовленных бюллетеней.

Напомним, что 1 октября в Каталонии стартовало голосование на референдуме о независимости от Испании, вопреки официальной позиции испанского правительства. По состоянию на утро открылись некоторые избирательные участки.

Официальный Мадрид пообещал не допустить голосования, которое судом было объявлено незаконным.Накануне полиция заблокировала 1300 из 2315 школ, предназначенных в качестве избирательных участков.

