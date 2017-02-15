Полиция задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, которая оказалась гражданкой Мьянмы.

В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.

Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.

Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, уже опубликовали южнокорейские СМИ.

В руководстве полиции, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.

Как известно, Ким Чен Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао.