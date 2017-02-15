Полиция задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, которая оказалась гражданкой Мьянмы.
В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.
Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.
Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, уже опубликовали южнокорейские СМИ.
В руководстве полиции, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.
Как известно, Ким Чен Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао.
Телеканал Chosun сообщал, что брата северокорейского лидера убили две женщины с "отравленными иглами" — предположительно, сотрудницы спецслужб КНДР.
Ким Чен Нам — внебрачный сын Ким Чен Ира и его первой любовницы, известной северокорейской актрисы Сон Хе Рим. Родился в мае 1971 года.
По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, Ким Чен Нам учился в японской школе и работал в министерстве иностранных дел Северной Кореи по вопросам, связанным с разрешением споров с Японией.
Ким Чон Нам считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР, но впал в немилость, по версии южнокорейских и западных СМИ, после того, как в 2001 году его задержали в аэропорту Токио при попытке попасть в Японию с двумя женщинами и четырехлетним мальчиком по поддельному паспорту Доминиканской Республики.