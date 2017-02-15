Полиция задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

15 февраля 2017, 13:05
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Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура

Полиция задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына | Политика | Дело Увеличить картинку

Полиция Малайзии задержала подозреваемую по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына, которая оказалась гражданкой Мьянмы.

В свою очередь корреспондент ChannelNewsAsia Шимуша Найду опубликовала в своем твиттере фото заявления малайзийской полиции, в котором говорится, что у задержанной были документы гражданки Вьетнама.

Задержание было проведено в одном из терминалов аэропорта Куала-Лумпура.

Представители правоохранительных органов Малайзии заявили, что речь идет о женщине, чей снимок, сделанный камерой видеонаблюдения, уже опубликовали южнокорейские СМИ.

В руководстве полиции, подчеркнули, что женщину удалось опознать благодаря этому снимку.

Как известно, Ким Чен Нам умер в столице Малайзии 13 февраля. По предварительным данным, брат лидера КНДР был отравлен двумя женщинами в аэропорту Куала-Лумпура, откуда он собирался вылететь в Макао.

Телеканал Chosun сообщал, что брата северокорейского лидера убили две женщины с "отравленными иглами" — предположительно, сотрудницы спецслужб КНДР.

Ким Чен Нам — внебрачный сын Ким Чен Ира и его первой любовницы, известной северокорейской актрисы Сон Хе Рим. Родился в мае 1971 года.

По данным южнокорейской газеты Chosun Ilbo, Ким Чен Нам учился в японской школе и работал в министерстве иностранных дел Северной Кореи по вопросам, связанным с разрешением споров с Японией.

Ким Чон Нам считался наиболее вероятным преемником лидера КНДР, но впал в немилость, по версии южнокорейских и западных СМИ, после того, как в 2001 году его задержали в аэропорту Токио при попытке попасть в Японию с двумя женщинами и четырехлетним мальчиком по поддельному паспорту Доминиканской Республики.

По материалам: Медуза
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Теги: кндр , малайзия

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Полиция задержала подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына | Политика | Дело
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