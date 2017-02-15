Помощники Трампа контактировали с разведкой России до выборов в США — NYT

Члены команды президента США Дональда Трампа, которые принимали участие в избирательной кампании, неоднократно контактировали со спецслужбами России, утверждает "Нью-Йорк таймс".

Так, пишет издание, ссылаясь на данные, полученные от "четверых нынешних и бывших американских официальных лиц", перехват телефонных переговоров свидетельствует о неоднократных контактах членов предвыборной команды президента с "разведывательным сообществом в Москве".

Газета пишет, что "правоохранительные органы и разведывательные структуры США перехватили контакты примерно в то время, когда добывали доказательства того, что Россия пыталась вмешаться в президентские выборы путем хакерских атак на сервер Национального комитета Демократической партии".

О содержании контактов не сообщается, упоминается лишь имя советника Д.Трампа Пола Манафорта.

Ранее П.Манафорт работал советником в администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. В ходе предвыборной кампании одно время П.Манафорт возглавлял избирательный штаб Д.Трампа.

После публикации в "Нью-Йорк таймс" агентству "Ассошиэйтед пресс" удалось побеседовать в П.Манафортом, который сказал: "Я никогда сознательно не общался с офицерами российской разведки, никогда не был вовлечен во что-либо, имеющее отношение к российскому правительству или администрации Путина, или какие-либо другие дела, которые расследуются в настоящее время".