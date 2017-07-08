Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны — МИД Польши

08 июля 2017, 14:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Обвинение в адрес польской власти в попытках блокирования евроинтеграции Украины является элементом гибридной войны, которая ведется против Польши

Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны — МИД Польши | Политика | Дело Увеличить картинку

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий во время встречи с председателем мирового конгресса украинцев Евгением Челием, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

"Фактически безосновательные обвинения против польской власти о якобы блокировании процесса европейской и евроатлантичной интеграции Украины с одной стороны, а с другой — запуск дел чествования, эксгумаций и других исторических вопросов, является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства", — заявил Цихоцкий.

По его словам, это объясняется ростом влияния Варшавы на международной арене.

"Факт участия в кампаниях, управляемых извне, в Украине и Польше, должен вызывать рефлексию в соответствующих институциях", — отметил заместитель главы МИД Польши.

Раньше глава ведомства Витольд Ващиковиский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будет решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с заявлением Ващиковского МИД Украины пригласило для разговора посла Польши Яна Пекло.

По материалам: Европейская правда
Раздел: >
Теги: польша , мид , международная политика , международные отношения

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны — МИД Польши | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
После президентских выборов в США увеличилось число российских шпионов — CNN После президентских выборов в США увеличилось число российских шпионов — CNN Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям — Reuters Siemens доставил в Крым турбины вопреки санкциям — Reuters Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет Глава МИД Польши: Украина с Бандерой в Европу не войдет
Все новости
Комментируемые
1 Во Франции планируют расширить список обязательных прививок 2 В КНДР заявили, что могут нанести ракетный удар по любой точке земного шара 3 КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии 4 Путин одобрил расширение свободной экономической зоны Крыма 5 Как в Лондоне протестовали против правительства Терезы Мэй (фото)
Все новости
Видео
 Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Все видео
Фото
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Вышел пилотный сингл из второго альбома Onuka с нестандартным звучанием — видео
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Как Госавиаслужба намерена регулировать полеты дронов в Украине
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.