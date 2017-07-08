Попытки поссорить Варшаву и Киев являются элементом гибридной войны — МИД Польши

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий во время встречи с председателем мирового конгресса украинцев Евгением Челием, сообщает польское внешнеполитическое ведомство.

"Фактически безосновательные обвинения против польской власти о якобы блокировании процесса европейской и евроатлантичной интеграции Украины с одной стороны, а с другой — запуск дел чествования, эксгумаций и других исторических вопросов, является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства", — заявил Цихоцкий.

По его словам, это объясняется ростом влияния Варшавы на международной арене.

"Факт участия в кампаниях, управляемых извне, в Украине и Польше, должен вызывать рефлексию в соответствующих институциях", — отметил заместитель главы МИД Польши.

Раньше глава ведомства Витольд Ващиковиский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будет решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

В связи с заявлением Ващиковского МИД Украины пригласило для разговора посла Польши Яна Пекло.