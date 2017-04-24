Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения миротворцев ООН на Донбассе

24 апреля 2017, 08:32
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Президент Украины предлагает активизировать рассмотрение возможного размещения миротворческих сил под эгидой ООН на Донбассе. Об этом Петр Порошенко заявил в беседе по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсон

Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения миротворцев ООН на Донбассе | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсон в воскресенье, 23 апреля, предложил активизировать дискуссию относительно размещения на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко "призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

Сообщается, что стороны также выразили обеспокоенность ситуацией на Донбассе и подчеркнули важность выполнения Россией минских соглашений, в частности элементов безопасности.

Порошенко поблагодарил США за поддержку Киева по принципу "ничего об Украине без Украины", отмечается в сообщении.

Президент Украины также выразил соболезнования семье члена Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который погиб в воскресенье из-за подрыва на мине автомобиля.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: рекс тиллерсон , петр порошенко , сша , обсе , война с россией , минские соглашения

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Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения миротворцев ООН на Донбассе | Политика | Дело
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