Порошенко обсудил с Тиллерсоном возможность размещения миротворцев ООН на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсон в воскресенье, 23 апреля, предложил активизировать дискуссию относительно размещения на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко "призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины".

Сообщается, что стороны также выразили обеспокоенность ситуацией на Донбассе и подчеркнули важность выполнения Россией минских соглашений, в частности элементов безопасности.

Порошенко поблагодарил США за поддержку Киева по принципу "ничего об Украине без Украины", отмечается в сообщении.

Президент Украины также выразил соболезнования семье члена Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, который погиб в воскресенье из-за подрыва на мине автомобиля.