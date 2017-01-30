Порошенко сегодня встретится с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 30 января, осуществит визит в Германию, во время которого встретится с руководством правительства и парламента ФРГ, а также представителями бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, программой визита запланированы переговоры Главы Украинского государства с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, Порошенко проведет встречи с президентом Бундестага Норбертом Ламмертом, вице-канцлером Германии Зигмаром Габриэлем и представителями немецких деловых кругов, информирует пресс-служба.

Ранее представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что во время встречи Президента Украины с канцлером ФРГ речь пойдет о двусторонних отношениях, продвижении мирного процесса, ситуации по выполнению Минских соглашений. Кроме того, лидеры поговорят о внутренней экономической ситуации в Украине и отношениях Киева с Европейским Союзом, в частности в сфере энергетики. Предусмотрено также заявление Меркель и Порошенко для прессы.