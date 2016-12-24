После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана

Нетаньяху отреагировал на резолюцию ООН в субботу вечером, заявив, что администрация Обамы провела "закулисный анти-израильский маневр" в Совете Безопасности. Премьер назвал резолюцию "сумасшедшей" ​​и пообещал сократить финансирование учреждений ООН, а также пересмотреть отношения Израиля с международной организацией.

В пятницу, бюро премьер-министра заявило, что послы Израиля в Новой Зеландии и Сенегале, двух странах, которые настаивали на голосовании и были со-авторами резолюции в Совбезе ООН, были отозваны и что в отношении обеих страна будут введены санкции.

"Администрация Обамы не только не в состоянии защитить Израиль против этой бандитской деятельности в ООН, она вступила с ней в сговор за кулисами", — передало бюро слова премьер-министра Израиля.