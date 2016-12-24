После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана

24 декабря 2016, 22:36
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение отменить визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, который должен был прибыть в Израиль на следующей неделе. Один высокопоставленный чиновник в Иерусалиме отметил, что решение было принято в свете голосования Украины за резолюцию Совбеза ООН. Резолюция критиковала Израиль за возведение поселений на западном берегу реки Иордан

После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана | Политика | Дело Увеличить картинку

Нетаньяху отреагировал на резолюцию ООН в субботу вечером, заявив, что администрация Обамы провела "закулисный анти-израильский маневр" в Совете Безопасности. Премьер назвал резолюцию "сумасшедшей" ​​и пообещал сократить финансирование учреждений ООН, а также пересмотреть отношения Израиля с международной организацией.

В пятницу, бюро премьер-министра заявило, что послы Израиля в Новой Зеландии и Сенегале, двух странах, которые настаивали на голосовании и были со-авторами резолюции в Совбезе ООН, были отозваны и что в отношении обеих страна будут введены санкции.

"Администрация Обамы не только не в состоянии защитить Израиль против этой бандитской деятельности в ООН, она вступила с ней в сговор за кулисами", — передало бюро слова премьер-министра Израиля.

Стоит отметить, что Гройсман стал первым премьер-министром Украины еврейского происхождения, а часть его семьи проживает в Ашдоде. До избрания на пост премьер-министра, Гройсман был мэром Винницы, где он был известен активным участием в жизни еврейской общины и укреплением связей города за границей, особенно в Израиле.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: израиль, украина, владимир гройсман, оон

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана После осуждения Украиной политики Израиля в ООН, Нетаньяху отменил визит Гройсмана США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии США объявили о крупнейшем с 1972 года возврате территорий Японии В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь В Южной Корее начался суд над подругой президента Цой Сун Силь
Все новости
Комментируемые
1 В Иордании вооруженные люди захватили заложников в средневековом замке,девятеро погибших (дополнено) 2 Нехватка наличности спровоцировала новые протесты в Венесуэле (дополнено) 3 Goldman Sachs возместит вкладчикам 56,5 миллиона долларов за манипуляции 4 Правящая партия Зимбабве выдвинула 92-летнего президента Роберта Мугабе на новый срок 5 После выхода игры Super Mario акции Nintendo упали на $2 млрд
Все новости
Видео
 Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Все видео
Фото
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Владимир Зеленский и "Квартал 95" сняли фильм, опоздавший на десять лет — о "Слуге народа 2"
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Луценко рассказал новые детали перестрелки в Княжичах (полный текст)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.