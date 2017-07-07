После президентских выборов в США увеличилось число российских шпионов — CNN

В США после президентских выборов возросло количество сотрудников российских спецслужб. Об этом сообщают бывших и нынешние сотрудники американской разведки, передает CNN.

По словам собеседников телеканала, сейчас в Соединенных Штатах действуют около 150 российских шпионов.

Стив Холл, который раньше руководил спецоперациями ЦРУ, сообщил, что целью российских спецслужб является сбор информации об администрации Дональда Трампа, которую в Москве по-прежнему считают непредсказуемой, поэтому пытаются получить доступ к секретным данным. Отмечается, что Москве удалось восполнить потери после высылки 35 дипломатов, подозреваемых в шпионаже, в декабре прошлого года.

По словам собеседников телеканала, администрация Барака Обамы и нынешнее руководство Государственного департамента предоставляли и продолжают предоставлять визы людям, которые подозреваются в работе на спецслужбы России. Во внешнеполитическом ведомстве США на критику в свой адрес отвечают, что пытаются найти сферы сотрудничества с РФ, которые могли бы быть выгодны Соединенным Штатам. Тем более, у Госдепа зачастую нет повода отказать в визе иностранцам, которые официально приезжают в страну под видом обычных бизнесменов.

Напомним, перед началом саммита G20 в Германии обвинили ряд крупных стран, в частности РФ, Китай, Иран и Турцию, в шпионаже на немецкой территории.



