Премьер Британии назначила досрочные выборы в парламент на июнь

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.

О намерении распустить Палату общин и провести выборы госпожа Мэй объявила в срочном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.

По словам госпожи Мэй, Великобритания требует определенности, стабильности и сильного лидера после проведения референдума по выходу страны из ЕС.

Объясняя изменение своих намерений относительно выборов, британский премьер заявила: "Я пришла к выводу, что проведение этих выборов является единственным способом гарантировать определенность и стабильность на годы вперед".

Решение премьер-министра о досрочных выборах должен поддержать парламент.

Госпожа Мэй обвинила другие политические партии в "игре", она добавила, что это ставит под угрозу "нашу способность сделать успешным брекзит и может вызвать пагубную неопределенность и нестабильность в стране".

"Поэтому мы нуждаемся в выборах и нуждаемся в них сейчас. Сейчас мы имеем единственный шанс их провести", — добавила она.

Как известно, ранее на Даунинг-стрит отрицали, что Мэй объявит о проведении выборов до следующих очередных выборов, которые должны были состояться в 2020 году.