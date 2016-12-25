Премьер Израиля Нитаньяху вызвал послов стран, голосовавших за анти-израильскую резолюцию ООН

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вызвал на беседу послов стран-членов Совета безопасности ООН, поддержавших резолюцию о прекращении строительства поселений в Палестине.

Об этом сообщают российские СМИ. "Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание МИД вызвать на беседу послов стран-членов СБ ООН, голосовавших за резолюцию против поселенческой деятельности", — говорится в сообщении.

В канцелярии израильского премьера уточнили, что речь идет о тех странах, у которых есть дипотношения с Израилем.

Документ поддержали 14 из 15 стран-членов Совбеза, в то время как делегация США при голосовании воздержалась. Напомним, ранее сообщалось, что Израиль пересмотрит отношения с ООН после принятия резолюции о поселениях.

Напомним, что делегация Украины, как непостоянный член Совбеза ООН, тоже проголосовала "за". В "отместку", официальный визит Владимира Гройсмана в Израиль был отменен канцелярией премьера Нитаньяху.