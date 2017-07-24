Президент Польши пообещал ветировать скандальный закон о Верховном суде

Президент Польши сообщил, что хочет улучшить эти законы в рамках президентской инициативы. Они должны быть подготовлены в течение двух месяцев. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Польши.

Дуда отметил, что в польской конституционной традиции генеральный прокурор никогда не имел никакого контроля над Верховным судом, никогда не принимал решения "в подавляющей степени" о том, кто может быть судьей Верховного суда.

"Не было также сказано, что о способе и правилах работы и функционирования Верховного суда будет принимать решение Генеральный прокурор путем установления правил", — отметил Дуда.

"Нет у нас традиции, чтобы Генеральный прокурор мог каким-либо образом вмешиваться в работу Верховного суда".

Поэтому Дуда решил обратиться к Сейму или наложить вето на законы о Верховном суде и Национальном совете судопроизводства.

По его словам, изменения должны происходить таким образом, чтобы было разделение государства и его граждан.

Дуда сообщил, что после принятия закона в пятницу провел многочисленные консультации. "Я говорил с юристами, философами и политиками… Я сожалею, что законопроект закона не был представлен мне перед отправкой в ​​Сейм", — посетовал президент.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Польши принял закон о Верховном суде, который направлены на реформирование судебной системы страны. Данный закон раскритиковали Еврокомиссия и США, поддержали его только власти Венгрии.

Что меняет закон о Верховном суде Польши

I.Ключевое и наиболее критиковавшееся положение гласит, что на следующий день после вступления закона в силу действующие судьи ВС переходят "в состояние покоя", за исключением тех, кого решит оставить президент (из тех, кого подаст министр юстиции).

Весь этот процесс будет выглядеть следующим образом. Отправка на покой судей ВС произойдет спустя 30 дней с момента объявления закона. Министр юстиции подает в новый Национальный судебный совет список судей с указанием, кто в какой из палат должен работать. Далее судебный совет в течение 14 дней выносит решение по каждому судье ВС и передает его президенту. А глава государства уже сам принимает решение.

На переходной период штат судей увеличили с 44, предусмотренных законом, до 56. Сейчас в ВС 84 судьи.

II.Второе изменение касается создания пятой палаты в Верховном суде — Дисциплинарной. Ее судьи рассматривают дела судей, прокуроров, адвокатов и нотариусов (одна из правок убрала из этого списка судебных приставов). Целью новой палаты должно стать повышение этических и моральных стандартов в судебной среде.

То, в какую палату будут направляться определенные дела, должно быть предусмотрено в Регламенте работы ВС. До нынешнего времени его принимали сами судьи Верховного суда, а после вступления закона в силу — президент, но по представлению министра юстиции после консультаций с Национальным судебным советом.

Польский омбудсмен Адам Боднар перед третьим чтением предупреждал депутатов, что законопроект вместе с законом о Национальном судебном совете и устройстве судов общей юрисдикции лишает граждан права на независимый суд.

III. Принятый закон содержит поправку, без которой президент Анджей Дуда отказывался его подписывать. Пятнадцать судей — членов второго собрания Национального судебного совета парламент будет выбирать 3/5 голосов. Это единственное положение, которое вступит в силу до вступления в силу закона — через две недели после опубликования.