Президентом Монголии стал оппозиционер и дзюдоист

08 июля 2017, 18:24
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Во втором туре выборов президента Монголии победил представитель оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга. Он опередил своего соперника из правящей Народной партии почти на 10% голосов

Президентом Монголии стал оппозиционер и дзюдоист | Политика | Дело Увеличить картинку

Утром в субботу Генеральный избирательный комитет опубликовал результаты выборов после подсчета 99% голосов. Демократ Халтмаагийн Баттулга набрал 50,6% голосов (это около 610 тысяч человек), его противник, спикер парламента и член Народной партии Миеэгомбын Энхболд набрал 41,2%.

"Монголия победила, — заявил новоизбранный президент. — Я сейчас же начну работать над разрешением экономических трудностей и освобожу граждан Монголии от долгов, как и обещал."

Во время кампании кандидат-демократ обещал разобраться с государственным долгом Монголии, а также с долгами рядовых граждан.

Это первый случай в истории страны, когда на президентских выборах проходил второй тур.

Халтмаагийн Баттулга в молодости занимался борьбой дзюдо и самбо, входил в монгольскую сборную. Он давно занимается политикой: избирался депутатом, занимал пост министра транспорта, затем — министра промышленности Монголии.

Кроме того, у избранного президента обширные бизнес-интересы: среди них и гостиница, и развлекательный парк, посвященный Чингисхану.

По материалам: BBC
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Теги: монголия , президентские выборы , оппозиция

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Президентом Монголии стал оппозиционер и дзюдоист | Политика | Дело
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