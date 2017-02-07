Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией

07 февраля 2017, 08:17
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По словам главы непризнанного Приднестровья, курс на независимость с дальнейшим воссоединением с Россией он менять не станет

Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией | Политика | Дело Увеличить картинку

Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский отвергнул предложение премьер-министра Молдовы Павла Филипа перейти к обсуждению вопроса о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе единого молдавского государства. Об этом сообщает Укринформ.

"Политические вопрос неуместны на сегодняшний день. Есть масса проблем, нуждающихся в первоочередном решении. Народ высказался еще в 2006 году на референдуме о независимости Приднестровья с дальнейшим воссоединением с Россией. Этот курс менять я, конечно, не собираюсь", — заявил Красносельский.

Ранее Филип заявил, что Молдова готова перейти в 2017 году к обсуждению ряда политических вопросов, в том числе — о предоставлении Приднестровью особого статуса в составе единой Молдовы. Он также категорически отверг идею федерализации Молдовы.

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Теги: приднестровье , россия

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Приднестровье отказывается от особо статуса и хочет воссоединения с Россией | Политика | Дело
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