Против главы Европейского центробанка начато расследование по связям с финансовым сектором

20 января 2017, 14:54
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Уполномоченный по правам человека расследует связи Марио Драги с финансовым сектором и возможный конфликт интересов

Против главы Европейского центробанка начато расследование по связям с финансовым сектором | Финансы | Дело Увеличить картинку

Связи главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги с финансовым сектором через так называемую Группу тридцати стали предметом расследования Европейского уполномоченного по правам человека Эмили О'Рейли, пишет Financial Times.

Созданная в 1978 году Группа тридцати — частная некоммерческая организация, форум для обсуждения важнейших вопросов мировой экономики и финансов. В число ее участников входят представители ведущих банков, а также главы центробанков Японии, Китая, Великобритании и экс-руководители ряда других ЦБ мира.

Членами группы являются и представители финансовых организаций, подконтрольных ЕЦБ, что вызывает вопросы о потенциальном конфликте интересов для Драги.

Запрос на возбуждение расследования направила Corporate Europe Observatory — группа, которая отслеживает лоббистские процессы. Предыдущий европейский омбудсмен в 2012 году отклонил аналогичную жалобу Corporate Europe Observatory. Однако О'Рейли считает необходимым провести разбирательство с учетом расширившегося в последние годы круга полномочий ЕЦБ.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: ецб , марио драги

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Против главы Европейского центробанка начато расследование по связям с финансовым сектором | Финансы | Дело
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