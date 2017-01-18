Путин попытается вмешаться в выборы в странах Европы — Байден

Вице-президент США Джозеф Байден призвал Америку и Европу сплотиться против российской угрозы. Об этом он заявил во время своего выступления на мировом экономическом форуме в Давосе.

"Россия сейчас делает все возможное, чтобы ослабить страны Запада. Для россиян очень важно вернуться к сферам влияния. Это прямая угроза нашим либеральным ценностям", — заявил вице-президент.

По его словам, Россия через своих хакеров повлияла на результаты выборов президента в США.

"Очень важно не позволить Путину повлиять на результаты выборов во Франции, Германии и других странах Европы. Если союзники Путина придут к власти, это будет означать, что в Европу вернулись старые методы правления через силу, коррупцию и криминалитет. Очень грустно, что такое имеет место в ХХІ веке", — сказал Джо Байден.

Байден подчеркнул, что в таких условиях значение НАТО возрастает еще больше, несмотря на то, что Трамп назвал блок "устаревшим".

"Самым очевидным оплотом для нашего трансатлантического партнерства является непоколебимая приверженность Соединенных Штатов всем нашим союзникам по НАТО. Нападение на одного является нападением на всех. Это никогда не может быть поставлено под сомнение", — сказал Байден.

В своем выступлении он также коснулся и украинского вопроса, добавив, что Запад "обязан продолжать поддерживать Украину".

"Борьба за суверенитет государств Европы всегда была и останется интересом США, это наша историческая роль", — считает Байден.