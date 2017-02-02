Путин утвердил нового прокурора оккупированного Крыма и уволил 16 генералов

Своим указом Владимир Путин уволил сразу 16 высокопоставленных чиновников. В опале оказались четыре начальника региональных центров МЧС (Северо-Кавказского, Уральского, Приволжского и Дальневосточного) и еще 7 чиновников того же ведомства.

Кроме того, должностей лишились два чиновника МВД, глава управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу и прокурор Ярославской области.

Причина увольнений не называется.

Этим же указом Путин утвердил в должности нового прокурора АР Крым. Им стал бывший первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов.

27 декабря 2016 года его кандидатуру на должность внес генпрокурор Юрий Чайка.

Позже Камшилова одобрили депутаты крымского парламента. Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская.

По данным Transparency International Russia, Камшилов в 2015 году заработал около 4 млн рублей, владеет участком площадью свыше тысячи квадратных метров и двумя квартирами.

Кроме того, назначен руководитель следственного управления СК по Севастополю. Им стал бывший первый заместитель руководителя следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии Виктор Танифа. Известно, что юридическую деятельность он начал как адвокат.