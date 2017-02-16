Разбитые надежды. Российские медиа перестанут хвалить Трампа — СМИ

Кремль решил пойти на попятную в плане освещения деятельности Дональда Трампа. Российские СМИ получили указание перестать кормить россиян надеждами на улучшение отношений с США после прихода к власти Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Антироссийские настроения Вашингтона заставили Москву пересмотреть информационную политику. Издание ссылается на три источника, знакомых с ситуацией. По мнению одного из экспертов, российские СМИ не будут лить ведра грязи на Трампа, а просто перестанут о нем говорить.

С ноября российские СМИ регулярно говорили о начале новой эры сотрудничества между бывшими противниками времен Холодной войны.

В январе Трамп получил в СМИ РФ больше упоминаний, чем Путин. Впервые с 2012 года каналы показывали кого-то чаще, чем президента России.

Накануне Трамп обвинил Путина в захвате Крыма. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?" — написал президент США в своем Twitter.