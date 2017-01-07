Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в американские выборы

07 января 2017, 12:40
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

После публикации отчета разведки США о действиях России для влияния на исход выборов в Америке, Трамп признал причастность россиян к хакерским атакам

Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в американские выборы | Политика | Дело Увеличить картинку

Национальная разведка США опубликовала рассекреченый документ о вмешательстве России в президентские выборы США в прошлом году. Документ носит название "Оценивая активность России и ее намерения в отношении выборов в США" и найти его можно по ссылке.

В докладе сделан упор на четыре ключевых точки: кампания по влиянию на выборы была начата по указанию Путина; кампания была "многоликой" (осуществлялась через множество ресурсов, как то СМИ, особенно телеканал Russia Today, соцсети и т.д.); это было самое серьезное до сих пор вмешательство России во внутренние дела США; проведенная операция говорит о новой "норме" для России в отношении политики влияния на другие страны.

Американские разведчики пришли к согласию относительно того, что российское высшее руководство, включая президента Путина, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США.

"Вы оцениваем, что президент Владимир Путин отдал приказ о кампании, направленной на президентские выборы в США.

Целью России было подорвать публичное доверие к демократическому процессу в США, очернить (кандидата в президенты) Клинтон, нанести ущерб ее шансам на избрание и потенциальное президентство. Мы также оцениваем, что президент Путин предоставил четкое предпочтение Трампу. Мы (все три разведывательных органа) имеем высокую степень уверенности по поводу этих суждений", — говорится в отчете.

Среди прочего, Россия стояла за взломом почты штаба демократов, который стал источником информации, дискредитировавшей Клинтон.

Также американские разведчики сообщили об использовании технологии "интернет-троллей" для изменения результата выборов президента США. В отчете говорится о "стратегии массовых сообщений, усилившей прикрытие операции спецслужбы — включительно с действиями российских правительственных агентства, государственник СМИ, других посредников, а также проплаченных пользователей социальных медиа, так называемых троллей".

"Мы считаем, что Москва применит накопленный опыт для дальнейших действий во всем мире, включая влияние на выборы в государствах-союзниках США", — говорится в отчете.

После публикации отчета новоизбранный президент США Доналд Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

Об этом говорилось в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа.

По материалам: Украинская правда, "Дело"
Раздел: >
Теги: дональд трамп , россия , сша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в американские выборы | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в американские выборы Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в американские выборы В Китае могут ликвидировать госмонополию на торговлю солью, которой более 2,5 тысяч лет В Китае могут ликвидировать госмонополию на торговлю солью, которой более 2,5 тысяч лет В Камбодже за $2,7 млрд построят самые высокие в мире башни-близнецы В Камбодже за $2,7 млрд построят самые высокие в мире башни-близнецы
Все новости
Комментируемые
1 В Китае могут ликвидировать госмонополию на торговлю солью, которой более 2,5 тысяч лет 2 Среди погибших и раненых во время теракта в Стамбуле украинцев нет — МИД Украины 3 Как Голливуд стал марихуаной 4 Турецкая полиция задержала подозреваемых в теракте, но стрелка среди них нет 5 "Исламское Государство" взяло на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула (обновлено)
Все новости
Видео
 Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"
Все видео
Фото
Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Размашистое ретро — о мюзикле "Ла-Ла Ленд", претендующем на "Оскар"
Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"
Зрелищная "механика" — об экранизации компьютерной игры "Кредо убийцы"
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.