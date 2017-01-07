Разведка США опубликовала отчет о вмешательстве России в американские выборы

Национальная разведка США опубликовала рассекреченый документ о вмешательстве России в президентские выборы США в прошлом году. Документ носит название "Оценивая активность России и ее намерения в отношении выборов в США" и найти его можно по ссылке.

В докладе сделан упор на четыре ключевых точки: кампания по влиянию на выборы была начата по указанию Путина; кампания была "многоликой" (осуществлялась через множество ресурсов, как то СМИ, особенно телеканал Russia Today, соцсети и т.д.); это было самое серьезное до сих пор вмешательство России во внутренние дела США; проведенная операция говорит о новой "норме" для России в отношении политики влияния на другие страны.

Американские разведчики пришли к согласию относительно того, что российское высшее руководство, включая президента Путина, лично причастно к кампании по незаконному влиянию на ход президентских выборов в США.

"Вы оцениваем, что президент Владимир Путин отдал приказ о кампании, направленной на президентские выборы в США.

Целью России было подорвать публичное доверие к демократическому процессу в США, очернить (кандидата в президенты) Клинтон, нанести ущерб ее шансам на избрание и потенциальное президентство. Мы также оцениваем, что президент Путин предоставил четкое предпочтение Трампу. Мы (все три разведывательных органа) имеем высокую степень уверенности по поводу этих суждений", — говорится в отчете.

Среди прочего, Россия стояла за взломом почты штаба демократов, который стал источником информации, дискредитировавшей Клинтон.

Также американские разведчики сообщили об использовании технологии "интернет-троллей" для изменения результата выборов президента США. В отчете говорится о "стратегии массовых сообщений, усилившей прикрытие операции спецслужбы — включительно с действиями российских правительственных агентства, государственник СМИ, других посредников, а также проплаченных пользователей социальных медиа, так называемых троллей".

"Мы считаем, что Москва применит накопленный опыт для дальнейших действий во всем мире, включая влияние на выборы в государствах-союзниках США", — говорится в отчете.

После публикации отчета новоизбранный президент США Доналд Трамп признал факт причастности РФ к кибератакам на инфраструктуру США, однако не считает, что упомянутые атаки повлияли на его избрание.

Об этом говорилось в специальном письменном заявлении, распространенном офисом Трампа.