Рекордный штраф Google в 2,42 млрд евро — только начало. Еврокомиссия объявила войну "онлайн-монополиям"

27 июня 2017 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке ЕС. Это самый большой штраф в истории ЕС за нарушение антимонопольного законодательства. Помните, старую шутку "Лучшее место, чтобы спрятать труп — вторая страница результатов поиска Google"? Нарушение Google отчасти об этом — пользуясь доминирующим положением на рынке Internet поиска, Google продвигал свои собственные сайты сравнения цен на товары (Google Shopping и его аналоги) в первые ряды результатов поиска, "пряча" сайты конкурентов по услугам сравнения цен в нижние строчки поиска.

Как это было

В 2004 году Google запустил сервис сравнения цен на товары под названием Froogle (с 2008 года сервис переименовали в Google Product Search, с 2013 года — в Google Shopping). Этот сервис действует в 13 странах ЕС и позволяет сравнивать цены среди всех видов онлайн-продавцов, включая сайты производителей, онлайн-платформы типа Amazon и eBay и др.

С 2008 года Google начал продвигать ссылки на Google Shopping в первые строчки результатов поиска Google в обход стандартного алгоритма, который применялся для остальных компаний.

Таким образом, сайты конкурентов Google Shopping отображались ниже в результатах поиска — даже самые рейтинговые конкуренты в среднем попадали на 4-ю странице поиска или ниже. Такую практику Google начал применять с 2008 года в Германии и Великобритании, постепенно внедряя ее в каждой из 13 стран ЕС, где действовал сервис сравнения цен на товары Google.





Картинка из пресс-релиза Еврокомиссии демонстрирует как Google использовал свое доминирующее положение в пользу собственных сервисов сравнения цен

С 2009 года Еврокомиссия начала получать жалобы на такие действия Google от конкурирующих провайдеров услуг сравнения цен, таких Foundem, eJustice и Ciao.

Расследование Еврокомиссии началось в 2010 году, и постепенно к "анти-Google кампании" присоединился Microsoft и ряд других американских компаний, включая Disconnect, Inc. , Getty Images, Inc., Oracle Corporation, Trip.com , Yelp Inc., которые поддержали обвинения против Google.

В чем вред для конкуренции

Еврокомиссия признала, что Google занимает доминирующее положение на рынке Internet-поиска в ЕС — в большинстве стран ЕС доля Google превышает 90%. Согласно данным Еврокомиссии, искажая алгоритмы отображения результатов поиска в пользу своих сервисов, Google удалось повысить трафик Google Shopping в 45 раз в Великобритании, в 35 раз в Германии, в 19 раз во Франции. При этом наблюдалось резкое падение трафика у отдельных конкурентов Google Shopping, например, на 85% в Великобритании, 92% в Германии и 80% во Франции. Это существенно ударило по позициям конкурентов, ведь именно от объемов траффика напрямую зависит прибыльность сайтов: чем больше трафика привлекает сайт, тем больше продавцов хотят размещать на нем свои товары.

По статистике, около 95% всех просмотров приходятся на 10 первых результатов поиска Google, включая 35% просмотров на первый результат поиска. При этом первому результату на 2-й странице поиска Google достается менее 1% просмотров. Таким образом, продвижение Google своих сайтов сравнения цен в топ результатов поиска создавало необоснованные конкурентные преимущества для Google Shopping по сравнению с аналогичными сервисами. При этом также страдали и потребители, которые получали искаженные результаты поиска на их запрос в Google.

Какие последствия решения Еврокомиссии для Google

Наложенный на Google штраф в размере 2,42 миллиарда евро уже вызвал массу критики в СМИ по поводу его незначительности в масштабах Google — штраф составил всего лишь 2,8% от прошлогоднего оборота Google в 86,4 млрд евро.

Но штраф — это только верхушка айсберга — компания также обязана в течение 90 дней прекратить нарушение, в том числе, путем применения одинаковых алгоритмов выдачи результатов поиска Google как для своих сайтов, так и для сайтов конкурентов. Ожидается, что именно это обязательство, а не сам штраф, наиболее ощутимо ударит по Google, ведь для исполнения решения компании необходимо будет изменить свою бизнес-модель и предложить Еврокомиссии новые алгоритмы для объективного отображения сайтов конкурентов Google Shopping в результатах поиска. Также компании грозит волна судебных исков от пострадавших компаний по возмещению убытков от незаконных действий Google.

При этом, ожидается, что признание Еврокомиссией доминирующего положения Google ускорит расследование двух других дел, открытых против Google: по подозрениям в навязывании производителям смартфонов на базе Android интернет-браузера Chrome, а также по условиям использования рекламного сервиса AdSense.

Представители Google не признают нарушение со стороны компании и уже заявили о намерениях оспаривать решение Еврокомиссии. А это означает, что Google-эпопея затянется еще на несколько лет. Например, предыдущий рекордсмен по штрафу компания Intel, которую Еврокомиссия оштрафовала на 1,06 млрд евро еще в 2009 году, до сих оспаривает штраф и финальное решение Европейского суда ожидается не раньше 2018 года.

Онлайн-платформы под прицелом конкурентных ведомств

Как и в ЕС, так и в Украине, сама по себе монополия или доминирование на рынке не запрещены, ведь, как и в случае с Google монополия часто является результатом успешной коммерческой стратегии компании. При этом компании-монополисту автоматически запрещается целый ряд действий, которые дозволены для мелких игроков, такие как дискриминация клиентов по цене или другим условиям — все покупатели товара/услуги монополиста должны быть в равных условиях, кроме как если разница в подходах объективно обоснована (например, применение разных скидок для разных объемов закупки пропорционально экономии на масштабе). Иначе дискриминационные подходы могут привести к вытеснению конкурентов с рынка, который завязан на доминирующей онлайн-платформе, а также препятствовать инновациям, как в случае с делом Google. Ведь насколько хороши бы ни были сервисы сравнения цен конкурентов, все усилия по улучшению их качества для привлечения большего количества пользователей нивелировались за счет искуственного понижения этих сайтов в списке результатов Google.

Пользуясь услугой интернет-поиска якобы бесплатно, мы по факту платим за нее тем контентом, который создаем — каждый наш поисковый запрос, отзыв или "лайк" потенциально трансформируется в таргетированную рекламу и дополнительный трафик для рекламодателей. По оценкам Google фактический доход для компании от одного пользователя составляет около $720 в год. Таким образом, данными о себе потребитель платит довольно высокую цену за то, чтобы взамен этим данным получать искаженные результаты поиска.

Будучи трендсеттером в антимонопольной политике, своим решение по Google Еврокомиссия явно задаст тон для повышенного внимания к поведению онлайн-платформ со стороны антимонопольных ведомств и очевидно, что Антимонопольный комитет Украины не останется в стороне — это всего лишь вопрос времени.

С учетом всех преимуществ, которые несут онлайн-платформ, повышая прозрачность рынков и создавая новые каналы сбыта, перед антимонопольными ведомствами сейчас стоит непростой вызов — как найти оптимальные инструменты защиты конкуренцию на digital рынках, чтобы при этом избежать чрезмерного административного вмешательства и не спугнуть инновации и инвестиции в онлайн-бизнес.