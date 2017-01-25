"Роскосмос" отзывает двигатели ракет "Протон-М"

"Роскосмос" отзывает двигатели ракет-носителей "Протон-М" из-за технологических проблем, вскрывшихся в ходе огневых испытаний. Об этом в среду, 25 января, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на нескольких топ-менеджеров предприятий космической промышленности.

По их словам, речь идет о двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 производства Воронежского механического завода, которые устанавливаются на вторую и третью ступень "Протона". В ходе расследования выяснилось, что при сборке одного из двигателей второй ступени использовались "неликвидные компоненты". То есть, материалы с содержанием драгметаллов, которые должны применяться на этом типе двигателей, были заменены на менее жаростойкие.

Сейчас в том, почему замена осталась незамеченной, разбираются сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. "По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке", — сказал собеседник издания.

Для перепроверки отозваны "все без исключения двигатели для "Протонов", выпущенные заводом за последние несколько лет. "Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур", — рассказал еще один источник газеты. К исправлению ситуации будет привлечено научно-производственное объединение "Энергомаш".

Двигатели отозваны прямо с Байконура

Всего в 2017 году "Роскосмос" рассчитывал провести 27 пусков, не менее восьми из которых приходятся на "Протоны". Теперь при самом оптимистичном сценарии первый пуск "Протона" состоится лишь в июне или июле текущего года, отмечает издание.

"Протон-М" используется для вывода на орбиту спутников. Систематические неудачи при запуске преследуют этот тип ракеты-носителя с 2010 года. В результате последней аварии ракета "Протон-М" в мае 2015 года не сумела вывести на орбиту мексиканский спутник связи — за минуту до планового разделения третьей ступени и головной части произошла нештатная ситуация, и они сгорели над Забайкальским краем. Причиной крушения тогда была названа ошибка в конструкции одного из двигателей.