Россия готова к переговорам по Украине — Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов продолжать сотрудничество с Россией и что бессмысленно разрывать связи из-за существующих разногласий.

Р.Тиллерсон сообщил журналистам в Маниле (Филиппины), где накануне прошла его встреча с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, что "смотрит на отношения с Россией с прагматических позиций".

Так, по его словам, он на встрече усмотрел "определенную готовность" российской стороны обсуждать вопрос об урегулировании в Украине.

Р.Тиллерсон сказал, что Вашингтон обдумывает вопрос о координации действий со всеми сторонами, вовлеченными в украинский кризис, чтобы все интересы были учтены.

В то же время дипломат сказал, что довел до С.Лаврова, что Россия должна понять: "вмешательство в выборы — очень серьезный вопрос".

Вместе с тем, глава госдепартамента выразил уверенность в том, что существующие между двумя странами проблемы могут быть решены.