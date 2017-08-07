Россия готова к переговорам по Украине — Тиллерсон

07 августа 2017, 08:37
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон по результатам встречи с Сергеем Лавровым заявил об "определенной готовности" российской стороны обсуждать вопрос об урегулировании в Украине

Россия готова к переговорам по Украине — Тиллерсон | Политика | Дело Увеличить картинку

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон готов продолжать сотрудничество с Россией и что бессмысленно разрывать связи из-за существующих разногласий.

Р.Тиллерсон сообщил журналистам в Маниле (Филиппины), где накануне прошла его встреча с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, что "смотрит на отношения с Россией с прагматических позиций".

Так, по его словам, он на встрече усмотрел "определенную готовность" российской стороны обсуждать вопрос об урегулировании в Украине.

Р.Тиллерсон сказал, что Вашингтон обдумывает вопрос о координации действий со всеми сторонами, вовлеченными в украинский кризис, чтобы все интересы были учтены.

В то же время дипломат сказал, что довел до С.Лаврова, что Россия должна понять: "вмешательство в выборы — очень серьезный вопрос".

Вместе с тем, глава госдепартамента выразил уверенность в том, что существующие между двумя странами проблемы могут быть решены.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: рекс тиллерсон , сергей лавров , сша , россия

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Россия готова к переговорам по Украине — Тиллерсон | Политика | Дело
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