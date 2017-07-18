Россия и Китай проведут совместные военные учения

18 июля 2017, 09:35
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За ходом учений будут наблюдать три корабля ВМФ Нидерландов

Россия и Китай проведут совместные военные учения | Политика | Дело Увеличить картинку

В акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля пройдет первый этап российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017". Об этом сообщает агентство Deutsche Welle со ссылкой на сообщение министерства обороны РФ.

В учении будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, а также более десяти вертолетов и самолетов ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, уточняет агентство.

Сообщается, что основными целями учений являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей. 21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск.

Агентство dpa со ссылкой на информированные источники в НАТО сообщает, что за ходом учений будут наблюдать три корабля ВМФ Нидерландов.

Учения "Морское взаимодействие" проводятся регулярно с 2012 года. Следующие этапы военных маневров пройдут в Баренцевом и Охотском морях.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: китай , россия , военные

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Россия и Китай проведут совместные военные учения | Политика | Дело
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