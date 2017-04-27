Россия использует Интерпол в политических целях — Совет Европы

Европейские парламентарии признали Россию и Иран странами, которые злоупотребляют "красными сообщениями" Интерпола для ареста политических оппонентов. Об этом говорится в резолюции Совета Европы, сообщает Лига со ссылкой на Радио Свобода.

"Красные сообщения" выдают для розыска и временного ареста лиц для экстрадиции. Они разрешены полициям 190 стран-членов Интерпола.

В Совете Европы отметили, что в последние годы систему таких сообщений неправильно использовали некоторые страны для политических целей.

Среди примеров — дело экс-министра энергетики Казахстана Мухтара Аблязо, которого обвинили в присвоении миллиардов долларов государственного БТА Банка.

Аблязова задержали французские власти по "красному сообщению" в 2013 году. Он провел в заключении три года, Франция отказалась его экстрадировать, но он был тюрьме, пока адвокаты не доказали, что дело политическое.

Недавно Интерпол изменил правила и выдачу "красных сообщений" разрешили только в случае предоставления убедительных доказательства вины разыскиваемого.