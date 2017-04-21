Россия отправила войска на границу с КНДР — СМИ

21 апреля 2017, 09:10
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Россия укрепляет свою границу с Северной Кореей

Россия отправила войска на границу с КНДР — СМИ | Политика | Дело Увеличить картинку

По данным DailyMail, поезда с танками и другой военной техникой отправились на границу между РФ и КНДР, передает ТСН.

Президент РФ Владимир Путин отправил войска на границу России с Северной Кореей после того, как появились опасения, что США будут атаковать КНДР. Подобные страхи могут вызвать поток беженцев.

Поезда с военной техникой движутся в направлении Приморского края через Хабаровск и были замечены местными жителями на Дальнем Востоке. Туда же двигаются и военные вертолеты. Китай тоже направил на южный рубеж 150 тысяч солдат, чтобы справиться при необходимости с потоком беженцев.

Российский военный представитель Александр Гордеев отказался сообщить точные причины перемещения войск и оборудования. Однако источники издания отмечают, что такие движения связаны с корейским кризисом.

Добавим, что недалеко от Северной Кореи размещен морской порт Владивосток, где РФ имеет огромную военную силу. Если США ударят ракетами по ядерным объектам КНДР, радиоактивное облако достигнет Владивостока в течение двух часов.

Как сообщалось ранее, КНДР и США сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Президент США Дональд Трамп пообещал "решить проблему" КНДР и направил к Корейскому полуострову несколько военных кораблей. Пхеньян в ответ предупредил, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом.

По материалам: УНИАН
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Теги: россия , кндр , граница , беженцы

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Россия отправила войска на границу с КНДР — СМИ | Политика | Дело
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