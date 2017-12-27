Россия поставит Турции ЗРК С-400 на $2,5 млрд

27 декабря 2017, 08:58
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Большая часть средств для покупки Турцией у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 поступит из российских кредитов. 45% от общей суммы контракта Анкара выплатит авансом

Россия поставит Турции ЗРК С-400 на $2,5 млрд | Политика | Дело Увеличить картинку

Стоимость сделки по приобретению Турцией у РФ зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет 2,5 млрд долларов (2,1 млрд евро). Об этом глава российской госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил в интервью газете "Коммерсант", опубликованном в среду, 27 декабря.

Он подтвердил, что речь идет о покупке четырех дивизионов. При этом большая часть суммы — 55 процентов — будет покрыта за счет российских кредитных средств. Остальные 45 процентов Анкара выплатит в виде аванса, уточнил Чемезов.

"Российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы", — добавил он. Как ожидается, первые поставки начнут осуществляться в марте 2020 года.

Ранее премьер-министр Турции Бинали Йылдырым назвал приобретение у России С-400 вынужденным шагом. Он пояснил, что Анкара предпочла бы закупить системы ПВО у стран-членов НАТО, однако не смогла договориться на этот счет. По словам Йылдырыма, Турция не намерена отказываться от взаимодействия с альянсом, однако сотрудничество с РФ необходимо ей в связи с отсутствием современной системы противовоздушной обороны.

По материалам: Deutsche Welle
Раздел: >
Теги: россия , турция

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Россия поставит Турции ЗРК С-400 на $2,5 млрд | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Читаемые в разделе
В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину 1 Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету Курс биткоина резко упал после рекордных $20 тыс. за монету В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму В Беларуси прокомментировали голосование против резолюции ООН по Крыму
Все новости
Комментируемые
1 В России заявили, что США и Канада открывают "ящик Пандоры", поставляя оружие в Украину 1 2 В Израиле может появиться собственная криптовалюта 3 Кадыров попал под санкции США по "списку Магнитского" 4 Евросоюз может ввести санкции против Польши 5 Кто на выход из ЕС: ТОП-5 европейских стран с наименьшим уровнем поддержки Евросоюза
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.