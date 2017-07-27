Россия шпионила за избирательной кампанией Макрона с помощью Facebook — Reuters

27 июля 2017, 09:23
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Около двух десятков учетных записей Facebook было создано для слежки за должностными лицами команды Макрона и другими приближенными к нему

Россия шпионила за избирательной кампанией Макрона с помощью Facebook — Reuters | Политика | Дело Увеличить картинку

Российские разведчики пытались шпионить за избирательной кампанией президента Франции Эммануэля Макрона в начале этого года, создав фальшивых персонажей в Facebook. Об этом агентству Reuters сообщил американский конгрессмен и еще двое собеседников.

Около двух десятков учетных записей Facebook было создано для слежки за должностными лицами команды Макрона и другими приближенными к нему, поскольку он опережал крайне националистическую Марин Ле Пен и других противников в двухраундовых выборах, сообщили источники агентства.

Макрон победил на выборах в мае. В апреле Facebook заявил, что принял меры против фейковых аккаунтов, которые распространяли дезинформацию о выборах во Франции. Однако об усилиях по проникновению в социальных сетях к представителям Макрона ранее не сообщалось.

Россия неоднократно отрицала, что вмешивалась в выборы во Франции путем изъятия электронных писем и документов. Согласно сообщениям Reuters в мае со ссылкой на американские спецслужбы, к этому были причастны хакеры, связанные с российским правительством, но разведка не имела убедительных доказательств того, что Кремль заказал хакерскую кампанию. Facebook подтвердил Reuters, что обнаружил шпионские аккаунты во Франции и деактивировал их. Члены комитета и сотрудники Конгресса США получили информацию, что количество учетных записей Facebook, которые были заблокированы во Франции за содействие пропаганде или спама, -большая часть из которых связана с выборами, — выросла до 70 000 по сравнению с 30 000 аккаунтов, которые компания раскрыла в апреле. Facebook не отрицал это число. В шпионскую кампанию входили российские агенты, которые позиционировали себя друзьями друзей партнеров Макрона и пытались получить от них личную информацию, заявил конгрессмен США и еще двое собеседников. Сотрудники Facebook заметили шпионские усилия в ходе первого тура президентских выборов и проследили их по инструментам, которые использовала в прошлом году российская группа военной разведки ГРУ, заявили собеседники агентства на условиях анонимности.

По материалам: УНИАН
Раздел: >
Теги: facebook , шпионаж , эмманюэль макрон , марин ле пен , россия , президентские выборы , франция , хакеры

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Россия шпионила за избирательной кампанией Макрона с помощью Facebook — Reuters | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.