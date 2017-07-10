Россия требует согласия "ДНР/ЛНР" для полицейской миссии в Донбассе

10 июля 2017, 16:52
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Владимир Путин продолжает навязывать Украине Захарченко и Плотницкого как сторону для переговоров

Увеличить картинку Фото: сайт Кремля

Президенты России и США обсуждали возможное размещение полицейской миссии в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, Путин заявил своему Дональду Трампу, что это возможно только с согласия Киева и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

"Что касается размещения каких-то миссий в Донбассе, то эта тема уже поднималась. Собственно, президент Путин всегда подчеркивает, что размещение каких-либо миссий возможно только с согласия противоборствующих сторон. В данном случае противоборствующими сторонами являются вооруженные силы Украины: то есть Киев и представители республик ДНР и ЛНР", — сказал он.

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, что будет делать Россия, если предложение по миротворцам будет внесено в ООН, но на этот вопрос Песков отвечать не стал.

Напомним, в начале июня президент Петр Порошенко призвал активизировать консультации в Вене по размещению в Донбассе вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Ранее украинская сторона обращалась к ООН и ЕС с просьбой направить в Донбасс военную миссию, которая бы контролировала выполнение соглашения о прекращении огня.

По материалам: РИА Новости
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Теги: днр , лнр , война с россией

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