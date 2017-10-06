Россия уверяет, что все участники "Запад-2017" вернулись на базу

06 октября 2017, 16:27
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Сегодня министр обороны страны-агрессора критиковал западных политиков и СМИ, которые подозревали, что учения "Запад-2017" продолжатся военными действиями

Россия уверяет, что все участники Увеличить картинку

Цели российско-белорусских учений "Запад-2017" достигнуты, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в пятницу.

"Считаем, что цели учений достигнуты. Обращаю особое внимание, что все задействованные силы и средства возвращены в пункты постоянной дислокации", — сообщил Шойгу.

Напомним, 29 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела из Беларуси всех своих воинских подразделений после завершения учений.

Сегодня Шойгу сообщил, что за маневрами наблюдали 95 представителей из 50 стран.

В учении было задействовано 12 тыс. 700 военнослужащих. Привлекалось до 680 единиц вооружения и военной техники, около 70 самолетов и вертолетов, 10 кораблей.

По его словам, окончательные итоги учений "Запад-2017" будут подведены в ближайшие дни.

Шойгу продолжает заявлять, что маневры носили исключительно оборонительный характер и то, что РФ ни на кого не напала после учений, это подтверждает.

"Западные средства массовой информации пугали самыми невероятными сценариями проведения учений. Доходило до того, что некоторые официальные лица, включая отдельных лидеров государств, называли их прелюдией к захвату чужих территорий. Вся эта ложь была разоблачена сразу по окончании учений, которые носили исключительно оборонительный характер", — подчеркнул министр.

При этом Шойгу отметил, что со 2 по 27 октября в Вооруженных силах проводится контрольная проверка войск в текущем учебном году.

Фото: Russian Military Analysis

По материалам: ТАСС
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Теги: война с россией , россия , беларусь

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