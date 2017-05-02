Россиян начали готовить к новому президентскому сроку Путина

В России за нынешнего президента Владимира Путина на выборах в 2018 году готовы проголосовать 48% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", сообщает российское издание "Коммерсант".

Кроме того, лишь 22% россиян хотят, чтобы вместо Путина на выборах 2018 года победил "другой человек", 64% хотят, чтобы он "вновь был избран" президентом.

При этом 19% россиян пока не знают, будут ли голосовать. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и глава ЛДПР Владимир Жириновский получили бы на выборах по 3%, за министра обороны РФ Сергея Шойгу проголосовали бы 1% опрошенных. Лидер Партии прогресса Алексей Навальный получил бы на выборах согласно опросу 1% голосов.

Как отмечает издание, почти половина россиян (42%) пока не определились, за кого будут голосовать и будут ли голосовать вообще. Так, 19% "не знают, за кого именно стали бы голосовать", 13% уверены, что "не станут голосовать", а 10% не решили, пойдут ли на выборы.

Напомним, согласно одному из опросов "Левада-центра" в России выросло количество граждан, недовольных работой президента РФ Владимира Путина.